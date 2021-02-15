На Урале к месту обрушения стены котельной приехали кинологи

Фото: МЧС по Свердловской области

В Бисерть, к месту обрушения стены котельной завода «Уралсельмаш», где погиб мужчина, приехали кинологи. Специалисты вместе с поисковиками и спасателями МЧС занимаются поисков второго человека, который может находиться под завалами.

- Производится обследование территории. К месту происшествия следует тяжелая строительная техника для разборки завалов, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

С родственниками погибшего на месте также работает психолог МЧС России. Всего на месте работает 59 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек личного состава и 11 единиц спецтехники.

Напомним, что предварительно известно, что стена обрушилась, когда двое мужчин находились на территории бывшего завода, с целью похитить металл. Также установлено, что они приехали из одной из бывших союзных республик, зарегистрированы в Екатеринбурге, а проживают в Бисерти. Следственный комитет проводит проверку.