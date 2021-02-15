Под Нижним Тагилом в аварии погибли два человека

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 12 километре трассы «Нижний Тагил -Усть-Утка» сегодня утром произошло смертельное ДТП. Водитель «Черри Тиго» ехал в сторону Черноисточинска, когда не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо в лоб ВАЗ-2107. Отечественную легковушку от удара отбросило в «Рено Каптюр», которая ехала сзади.

По данным ГИБДД, 33-летний водитель автомобиля «Черри Тиго» с переломом ключицы и травматическим шоком госпитализирован. Его пассажир - 39-летний мужчина погиб на месте аварии. 68-летнего водителя ВАЗ-2107 с ушибом головы и тупой травмой живота увезли в больницу. Он находится в коме. 69-летняя женщина, которая ехала с ним в машине погибла.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулем «Черри Тиго» управлял мужчина, со стажем управления транспортным средством категории «В» 11 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался четыре раза, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Водитель автомобиля ВАЗ-2107 управлял мужчина, со стажем управления транспортным средством категории «В» 14 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался два раза.

На участке дороги, где произошла авария, инспектор дорожного надзора ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» установил наличие недостатков зимнего содержания в виде рыхлого снега на обочине и наличия снега на проезжей части. Возможно, неубранная трасса, в том числе, стала причиной, по которой водитель «Черри Тиго» не справился с управлением.

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