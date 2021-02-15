ВТБ: вакцинация на треть повысила спрос екатеринбуржцев на услуги медицинских лабораторий

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Выручка медицинских лабораторий в Екатеринбурге и области за первые три недели массовой вакцинации превысила 17 млн рублей и выросла на 35% по сравнению с концом декабря – началом января. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объем транзакций в лабораториях, предлагающих клиентам ПЦР-тесты и анализ уровня антител к коронавирусу, увеличился в 1,5 раза.

Всего с 18 января, когда началась массовая вакцинация, жители Екатеринбурга и Свердловской области совершили в медицинских лабораториях порядка 8,7 тыс. транзакций – это на четверть больше, чем за тот же период годом ранее, и на 42% больше, чем за предшествующие три недели. Средний чек одной оплаты в лаборатории составляет 2 тыс. рублей (+23% год к году).

По итогам 2020 года выручка медицинских лабораторий в регионе также значительно выросла – на 42%, до 225 млн рублей. Количество транзакций год к году увеличилось на 21%. Оборот лабораторий рос практически ежемесячно, кроме марта-мая, когда действовали максимальные ограничения на фоне пандемии. Пик спроса екатеринбуржцев на данные услуги ожидаемо пришелся на октябрь-декабрь 2020 года. Объем оплаты услуг в лабораториях города в эти месяцы вырос вдвое относительно аналогичного периода 2019 года.

В целом по России выручка медицинских лабораторий после старта массовой вакцинации показывала тот же тренд, что и в Екатеринбурге. За три недели россияне совершили порядка 72 тыс. транзакций на 170 млн рублей, что на треть превышает показатели как предшествующих трех недель, так и аналогичного периода прошлого года. Что касается выручки российских медицинских лабораторий за весь 2020 год, то она увеличилась на 8%, до 2,4 млрд рублей, а количество транзакций – на 7%.

- Старт массовой вакцинации от коронавируса позволил медицинским лабораториям предложить клиентам новые актуальные услуги – чек-ап ключевых показателей перед вакцинацией, а также специальные тесты для определения антител, сформировавшихся после вакцины. Эти услуги оказались востребованы, так как многие из вакцинирующихся относятся к своему здоровью очень ответственно. По мере увеличения темпов вакцинации в регионах выручка лабораторий будет продолжать рост, однако после достижения определенной доли привитого населения стабилизируется и летом может начать снижение, - прогнозирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.