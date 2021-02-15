Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Бисерть Свердловской области обрушилась стена котельной на территории бывшего завода «Уралсельмаш». Под завалами спасатели обнаружили погибшего мужчину. Сейчас следователи проводят доследственную проверку: опрашивают очевидцев и представителей предприятия.

- Предварительно установлено, что инцидент произошел на территории бывшего промышленного предприятия в результате того, что двое мужчин (личности которых в настоящее время устанавливаются) производили разборку металлических конструкций, расположенных в данном здании. Во время этих действий и произошло обрушение перекрытий, - рассказали в СК по Свердловской области.

По данным начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, двое местных жителей могли находиться на территории завода с целью хищения лома металлов для сдачи в приемные пункты. О втором мужчине сейчас ничего неизвестно. Сотрудники МЧС вместе с поисковиками разбирают завалы. На месте работают 16 единиц техники и 58 человек.