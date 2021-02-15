Хотели заработать на финансовой бирже: на Урале две женщины стали жертвами мошенников

Женщины оформили на себя восемь кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за выходные в полицию обратились две женщины - главный агроном коммерческого предприятия из Богдановича и инженер-эколог из Екатеринбурга, ставшие жертвами мошенников. Злоумышленники вышли на них после того, как свердловчанки решили улучшить свое материальное состояние за счет манипуляций на финансовых биржах со своими сбережениями.

Как рассказал глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, одна из женщин открыла долларовый счет на рынке «Форекс», вторая увидела в интернете заманчивое банковское предложение в сфере инвестирования ценных бумаг и решила пройти анкетирование с указанием своих персональных данных.

- Вскоре после начала финансовых операций с обеими потерпевшими по мобильному телефону связались, якобы, представители бирж. Они попросили оплатить налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, женщины оформили на себя восемь кредитов, после чего перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не зная, что они таковыми являются. Аферисты при общении со своими жертвами предлагали им вкладывать еще больше денег для участия в более масштабных торгах, - рассказал Валерий Горелых.

Первая женщина в итоге лишилась пяти миллионов, вторая - двух с половиной. По обоим фактам возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.