Более 1,3 тысяч работников СвЖД сделали прививку от COVID-19 в клиниках сети «РЖД-Медицина»

Все прошедшие вакцинацию получат персональный сертификат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В клиниках сети «РЖД-Медицина» на Свердловской магистрали проводится прививочная кампания против COVID-19. С конца января пункты вакцинации в медучреждениях и мобильные медицинские бригады работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Егоршино (г. Артемовский) и Сургуте, с 8 февраля – в Перми, с 12 - в Новом Уренгое. В настоящий момент вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») привито более 1,3 тыс. сотрудников.

По мере поступления новых партий препарата в регионах список стационарных и мобильных пунктов, где могут пройти вакцинацию работники железнодорожного транспорта и другие граждане, будет расширен.

Профилактические прививки в первую очередь ставятся медицинскому персоналу и железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей. Это работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры. Также в зоне повышенного внимания те, кто обеспечивает движение поездов – диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов. Их своевременная вакцинация помогает обеспечивать устойчивую работу транспорта, повышать безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

Кабинеты для проведения вакцинации оснащены необходимым медицинским оборудованием, обеспечивается контроль соблюдения «холодовой цепи» при хранении и транспортировке вакцины. Все прошедшие вакцинацию получат персональный сертификат. Данные будут также автоматически вноситься в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

Прививка делается бесплатно, по предварительной записи, что обусловлено условиями хранения и использования препарата после разморозки.

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На Свердловской магистрали железнодорожные учреждения здравоохранения имеются в каждом регионе. Все больницы сети «РЖД-Медицина» (частные учреждения здравоохранения) оснащены современным оборудованием, а также укомплектованы высококлассными специалистами. ЧУЗ активно участвуют в прививочной кампании.