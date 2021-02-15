В Новоуральске призывники «сдали» психиатра, которая «отмазывала» их от армии

С будущих новобранцев женщина брала по 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В закрытом городе Новоуральске СКР окончил расследование против врача-психиатра, которая помогала призывникам избежать призыва на срочную службу.

- Обвиняемая, как врач-специалист состояла в призывной комиссии. По версии следствия, она брала с призывников деньги и ставила им заведомо ложные категории, чтобы они избежали призыва на воинскую службу, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СК по городу Новоуральск Егор Порошин.

Следователям известно о трех случаях, когда врач-психиатр брала с призывников деньги. В каждом из них сумма составляла 100 тысяч рублей. По двум эпизодам СК возбудил дело о получении взятки, а в третьем случае женщину обвинили в мошенничестве (дело в том, что тогда она еще не была назначена врачом-специалистом призывной комиссии и не могла повлиять на то, чтобы призывник избежал службы).

О незаконном «бизнесе» врача правоохранительным органам рассказали сами призывники. Это помогло им избежать уголовной ответственности.

- Сейчас уголовное дело окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнил Егор Порошин.

По третьей части статьи 290 (Получение взятки) женщине в пиковом случае может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет, либо крупный штраф. По первой части статьи 159 (Мошенничество) врачу «светит» до двух лет колонии, либо исправительные работы, ограничение свободы или штраф.