Свердловская область заняла второе место по количеству черных кредиторов

Представители нелегальных кредиторов готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту и передать деньги из рук в руки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в 2020 году заняла второе место по количеству черных кредиторов. Об этом свидетельствуют данные опубликованные пресс-службой Уральского ГУ Банка России. Так, по данным ведомства, в нашем регионе было выявлено 13 компаний, работающих без разрешения Банка России. Больше только в Челябинской области (25 компаний).

Как рассказали в пресс-службе Банка России, большинство черных кредиторов на финансовом рынке действуют под видом микрофинансовых компаний и выдают всем обратившимся займы на невыгодных клиенту условиях. Например, предлагают ссуды под огромные проценты под залог жилья, что легальным кредиторам запрещено. Главная цель таких мошенников - отнять заложенную квартиру или «выбить» сумму, значительно повышающую размер займа.

В 2020 году многие нелегальные финансовые структуры из-за пандемии коронавируса перешли в интернет.

- В последнее время нелегальные участники изменили свою стратегию: информация о них теперь не имеет материального носителя, распространяется при помощи «сарафанного радио», форм обратной связи в социальных сетях, мессенджеров. Представители нелегальных кредиторов не работают в офисах, они готовы по звонку подъехать к потенциальному клиенту домой, в кафе или на заправку и передать деньги из рук в руки, - рассказала начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина.

Информация о легальных участниках финансового рынка можно узнать на сайте Банка России. Проверить финансовую организацию можно также в мобильном приложении «ЦБ онлайн».