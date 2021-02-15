Глава Чкаловского района Екатеринбурга покинул свой пост

Фото: администрация Чкаловского района

Глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин покинул свой пост. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии. В администрации рассказали, что он уволился по собственному желанию еще 12 февраля в связи с выходом на пенсию.

На сайте районной администрации указано, что исполняющим обязанности руководителя района назначен заместитель главы по социальной политике Евгений Шипицын.

Отметим, что за последние три недели в Екатеринбурге сменилось уже три районных руководителя. Сначала по собственному желанию пост покинул глава Железнодорожного района Андрей Курочкин. Затем с должности руководителя Кировского района ушел Александр Лошаков. Напомним, что последний является фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».