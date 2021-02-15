Бывший замминистра экономики Свердловской области стал новым вице-мэром Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Бывший замминистра экономики Свердловской области Андрей Корюков стал новым вице-мэром Екатеринбурга. Распоряжение о его назначении подписал глава города Алексей Орлов. Мэр назначил Андрея Корюкова своим заместителем по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам.

Ранее Андрей Корюков занимал пост заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области. Сейчас он будет курировать контрольно-ревизионное и финансово-бухгалтерское управления, а также департаменты экономики и финансов Екатеринбурга.

В мэрии рассказали, что Андрей Корюков родился в Североуральске. Сейчас ему 58 лет. В 1987 году он окончил Уральский политехнический институт имени С.М. Кирова по специальности «экономика и организация металлургической промышленности». На муниципальную службу в Администрацию города Екатеринбурга поступил в 1997 году. Сначала он трудился в должности заместителя председателя Комитета по экономике, затем с 2000 года занимал пост заместителя начальника Финансово-бюджетного управления. С 1 августа 2001 года Андрей Корюков руководил Финансово-бюджетным управлением, которое на сегодняшний день преобразовано в Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга.