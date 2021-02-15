Музыкальное путешествие, юбилей группы «Аюшка» и рок-хиты: концерты этой недели в Свердловской филармонии

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Музыкальное путешествие с Молодёжкой и Александром Рудиным, торжество кроссовера на юбилее группы «Аюшка», концерт, где главный дирижёр превращается в рассказчика и рок-хиты в симфоническом варианте. Рассказываем что ждет зрителей Свердловской филармонии на этой неделе.

15 февраля, понедельник, 19:00, 6+

Александр Рудин и Уральский молодёжный симфонический оркестр

Концерт-путешествие, в котором прозвучат сочинения, созданные известными композиторами, под впечатлением от разных стран. В программе концерта «Гебриды» Мендельсона, навеянные морскими звуками Шотландии, одна из самых известных еврейских мелодий «Кол нидрей» Бруха, сочинения Сибелиуса, представляющие страну «тысячи озер». А также Музыкальная картина «В Средней Азии» Бородина и Испанская рапсодия Листа.

Исполнители – Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Александра Рудина. Маэстро предстанет в концерте не только как дирижер, но и как солист и рассказчик.

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

16 февраля, вторник, 19:00, 6+

Юбилей группы «Аюшка»

Русской музыкальной группе «Аюшка» исполняется 45 лет. Баян, домра, балалайка – вполне традиционный набор инструментов позволяет коллективу играть музыку из любых уголков мира, не ограничиваясь одним жанром или страной. В концертах артисты используют редкие тембры жалеек, свирелей, трещоток, флексатона, казу, коробочек, бубнов, маракасов, кастаньет. В юбилейном концерте музыку «Аюшки» дополнит экзотика – в большом концерте вместе с юбилярами на сцену выйдут друзья коллектива Аркадий Шилклопер (альпийский рог, диджериду, флюгергорн), Виталий Владимиров (этнические инструменты), фолк-группа «Солнцеворот».

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

19 февраля, пятница, 19:00, 6+

«Дмитрий Лисс представляет»

Чайковский. Симфония №4

Маэстро всегда знает чуть больше о том произведении, которое предстоит дирижировать и готов поделиться этим знанием со слушателями. В серии концертов «Дмитрий Лисс представляет» главный дирижёр и художественный руководитель Уральского филармонического оркестра выступит в двух амплуа.

С одной стороны – музыкант, предлагающий слушателям свою интерпретацию сочинения. С другой – рассказчик, который раскрывает музыкальный мир симфонии, её связь с оркестром, свои эмоции и переживания. Первое место в списке произведений, которые Дмитрий Лисс представит публике, занимает Симфония №4 Петра Ильича Чайковского.

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

20 февраля, суббота, 19:00, 6+

Органный концерт

Концерт органиста Свердловской филармонии Тараса Багинца. Традиционно на органных концертах на сцене Свердловской филармонии установлен специальный экран, поэтому работу органиста можно рассмотреть в мельчайших деталях.

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

21 февраля, воскресенье, 15:00, 19:00, 6+

От Led Zeppelin и Metallica до Queen и Scorpions – на филармонической сцене впервые звучат легендарные рок-хиты в исполнении симфонического оркестра. В одном концерте встретятся представители двух самых роковых городов – Екатеринбурга, известного своими бунтарскими настроениями и Петербурга, одного из признанных центров рок-культуры.

Дирижёр Алексей Ньяга, молодой петербуржец с корнями из Гвинеи-Бисау, с готовностью идет на стилевые эксперименты – за плечами у него совместный проект с украинской рок-группой «Океан Эльзи». Главный критерием для эксперимента Алексей считает суперпрофессиональное исполнение, и в этом маэстро готов поддержать Уральский молодёжный симфонический оркестр. Концерт – настоящий подарок поклонникам рока, ведь другое звучание позволяет по-новому взглянуть даже на самые любимые композиции, прослушанные миллионы раз.

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

Музыкальные мастерские Свердловской филармонии

Вторник и пятница, 10:00, 11:00, 12:00, 16:00, 17:00

В «Музыкальных мастерских» на этой неделе новый инструмент.

Ребята познакомятся с музыкальным гигантом среди струнных инструментов – контрабасом. Представляете, каково детям – услышать инструмент, который