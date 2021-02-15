Сейчас Лошагин отбывает наказание в ИК-10 Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать фотографа-убийцы Дмитрия Лошагина обвинила Андрея Малахова во лжи. По словам Светланы Лошагиной, в программе «Прямой эфир» был показан вымышленный фрагмент дневника ее сына. Программа вышла не телеканале «Россия 1» после того, как Свердловский областной суд отказался смягчать наказание Лошагину.

- Никакого дневника у Димы нет и не было! Это все чушь! Я знаю, что мой сын невиновен. Я даже знаю, кто убил Юлю, но сказать не могу, - рассказала «КП»-Екатеринбург Светлана Лошагина.

Адвокат осужденного также заявил, что никогда не слышал о наличии у своего доверителя личного дневника.

- О дневнике узнал из программы Малахова, до этого никогда о таком не слышал, - пояснил Сергей Лашин.

Стоит отметить, что Лошагин должен выйти на свободу в 2024 году.