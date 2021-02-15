В Нижнем Тагиле виновник аварии выплатит пострадавшему ребенку 50 тысяч рублей

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с водителя «ДАФ» компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры виновник аварии выплатит пострадавшей в ДТП 12-летней девочке компенсацию морального вреда. Авария произошла 29 июня 2019 года. Мужчина за рулем большегрузного автомобиля «ДАФ» с полуприцепом ехал по федеральной дороге «Иртыш» в сторону Омска и нарушив правила дорожного движения, столкнулся с двигающимся в попутном направлении «Рено Сандеро». Легковушка, в которой ехала семейная пара с тремя детьми, несколько раз перевернулась и улетела в кювет.

- В результате ДТП 12-летняя девочка, находящаяся на заднем сиденье автомобиля «Рено Сандеро», получила травмы в области грудной клетки и живота. Кроме того, она испытала сильный страх и стресс в связи с происшедшим, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура направила исковое заявление в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила о взыскании компенсации морального вреда с виновника аварии. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и взыскал с водителя «ДАФ» в интересах пострадавшей компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей.