В ближайшие три дня в Свердловской области будет морозно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область после достаточно теплых выходных вновь возвращаются морозы. По прогнозам синоптиков Уралгидрометцентра, в ближайшие три дня в нашем регионе местами температура воздуха будет опускаться ниже 30 градусов.

В понедельник, 15 февраля, ожидается небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Днем столбики термометров в горах и низинах покажут от -16 до -21 градуса, в остальной местности - от -7 до -12.

Во вторник, 16 февраля, осадки в виде снега пройдут местами. Ночью на крайнем севере температура воздуха опуститься до -33 градусов, на других территориях ожидается от - 20 до -25 градусов. Днем синоптики обещают от -15 до -20.

В среду, 17 февраля, снег также пройдет местами. Ночью, согласно прогнозу, столбики термометров покажут от -25 до -30, при прояснении похолодает до -35. Днем на крайнем севере ожидается до -25 градусов, на остальной территории от -17 до -22.