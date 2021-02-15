Главный кадр несанкционированного митинга в Екатеринбурге продали за 400 тысяч

Фото: Tima Radya/facebook.com

Уральский художник Тимофей Радя продал главный кадр несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге за 400 тысяч. Купил совместную работу фотографа Виктории Халиуллиной руководитель сервиса Яндекс.Практикум Михаил Янович.

Все вырученные от продажи фотографии деньги Тимофей Радя обещал передать правозащитникам. Благотворительный аукцион художник провел на своей странице в Facebook накануне вечером.

- Размер принта 150х100 сантиметров, это единственный экземпляр, подписанный Викторией Халиуллиной, автором фотографии, и мной, автором надписи на крыше приборостроительного завода, - написал Тимофей Радя.

Напомним, что главный кадр несанкционированного митинга в Екатеринбурге был сделан Викторией Халиуллиной 31 января. На фотографии группа людей, идущих по льду через Исеть. Фотограф выложила свою работу в Instagram, после чего она вмиг разлетелась по соцсетям.