В Екатеринбург идет очередное похолодание

Уральцам придется еще немного потерпеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург в понедельник, 15 февраля, придет очередное умеренное похолодание. Утром в уральской столице ожидается от – 11 до – 13 градусов, днем температура воздуха останется на таких же отметках. А к вечеру в городе похолодает до -15…-17 градусов. Ночью столбики термометров опустят до отметки в -21 градус.

Днем ожидается переменная облачность и небольшие осадки, а вечером будет ясно. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 5 метров в секунду.

В ночь на вторник в Екатеринбурге будет – 21, днем воздух прогреется до – 16 градусов, а к ночи вновь похолодает до -23. Днем и вечером ожидается небольшой снег.

В ночь на среду будет – 24, днем немного потеплеет до – 17 градусов. На небе будет ясно. Осадков на протяжении суток не ожидается.

В ночь на четверг, 18 февраля, ожидается – 27 градусов. Это будет самая холодная ночь на грядущей неделе. Днем потеплеет до – 14 градусов. Осадков на протяжении также не ожидается.