В Нижнем Тагиле ищут 36-летнего вора-рецидивиста

Фото: полиция Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полиция обратилась за помощью к горожанам с просьбой помочь установить местонахождение 36-летнего Алексея Морякина, который ранее уже был судим за имущественные преступления, и теперь вновь взялся за старое.

Мужчина недавно познакомился с очередной дамой, к которой зашел в гости с предложением совместно распить алкоголь и отдохнуть. Получив одобрительный ответ Морякин дождался, пока женщина после возлияний уснет, после чего похитил у нее планшет.

Добыча оказалась невелика, но мужчина попал под статью, и был отпущен под подписку о невыезде. Но на суд рецидивист не явился, поэтому теперь официально объявлен в розыск.

Полиция Нижнего Тагила просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Морякина Алексея Александровича, сообщить информацию в органы правопорядка по телефону 102 или 8 3435 97 69 32.