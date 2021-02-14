Соперник уральского боксера лишился титула чемпиона мира

Поединок Рахимова и Диаса закончился ничьей. Фото: промоутерская компания Golden Boy

В США прошел боксерский вечер, на котором главным поединком стал бой россиянина Шавката Рахимова из Академии единоборств РМК и американца Джозефа Диаса за титул чемпиона мира IBF.

Уральский боец готовился к этой встрече полтора года, однако бой несколько раз откладывался. В день взвешивания IBF лишил Диаса титула чемпиона мира, потому что боец не вписался в лимит весовой категории на 1,6 килограмма.

Шавкат Рахимов имел право отказаться от боя, но не стал этого делать. В итоге американцу выписали штраф в 100 тысяч долларов, половина сумму достанется уральскому боксеру.

Фото: промоутерская компания Golden Boy

На протяжении двух первых раундов Джозеф Диас действовал острее, чем его соперник, но потом Шавкат Рахимов освоился и начал прессинговать противника. К пятому отрезку счет удалось сравнять: 2 – 2.

До восьмого раунда уральский боец держал преимущество, забирая каждый отрезок. Потом участники поединка обменялись жесткими панчами, но пользы не извлекли. В итоге бой окончился ничьей. Об этом сообщает пресс-служба Академии единоборств РМК.

- Думал, что победа на моей стороне. Видимо, недоработал. Идеального боксера не бывает. В следующий раз здесь, в США, мы покажем другой класс. Покажем, что мы собой представляем, - прокомментировал бой Шавкат Рахимов.