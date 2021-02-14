В Нижнем Тагиле из-за травли детей заблокировали паблик в ВК

Травля прекратилась только после того, как в конфликт вмешались сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях продолжают действовать немало пабликов, в которых травят детей без всякой причины. В ход идут нецензурные оскорбления и призывы унижать конкретного человека.

В одной из таких групп недавно начали травить школьника из Нижнего Тагила. За 150 лайков администраторы сообщества готовы были раскрыть телефон и адрес мальчика. Как отмечает издание TagilCity.ru, на паблик подписано 6,5 тысячи человек. Вся информация о несовершеннолетних выкладывается здесь без из разрешения.

Бесчинства бы продолжились (администрация ВК и полиция никак не реагировали на нарушения закона), если бы в эту ситуацию не вмешалась мама ребенка. Она обратилась в тагильскую полицию и потребовала найти и наказать виновных. Оказалось, что пост с оскорблениями написала знакомая школьника – его ровесница, которой еще не исполнилось 14 лет, поэтому никакого наказания она не понесет.

После обращения в полицию Нижнего Тагила 11 февраля группа в ВК была заблокирована. С обоими детьми в ПДН провели беседу на предмет корректного общения в социальных сетях.