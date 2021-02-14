В Красноуфимске ночью горел дом и две машины

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В ночь на 14 февраля в Красноуфимске вспыхнул частный дом по улице Терешковой. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 4:40, после чего на место пожара выехали два пожарных расчета и десять человек личного состава.

Как выяснилось, загорелся частный дом, после чего огонь перекинулся на надворные постройки и два автомобиля «Opel Astra» и «Lada Kalina». Об это пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Через 12 минут после прибытия огноборцев удалось ликвидировать открытое горение. Два часа ушло на проливку конструкций. Площадь возгорания составила 140 квадратных метров.

Огонь уничтожил надворные постройки, оба автомобиля, а также повредил кровлю и чердак частного жилого дома.