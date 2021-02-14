В Екатеринбурге посадили два самолета, летевшие в Пермь

Расписание рейсов в Кольцово изменено из-за плохой погоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два пассажирских самолета, летевшие в воскресенье, 14 февраля, в Пермь, вынуждены были совершить посадку в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» из-за сильной метели в соседнем регионе.

Речь идет о рейсах DP-433 «Москва – Пермь» и DP-365 «Сочи – Пермь», которые обслуживает авиакомпания «Победа».

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры рассказали, что на территории Пермского края сложились неблагоприятные метеоусловия – там в выходные наблюдается сильная метель.

Из-за плохой погоды изменилось расписание рейсов, следующих из «Кольцово». Так, например, задерживается рейс U6-219 из Екатеринбурга в Сочи, рейс DP-406 из Москвы, а рейс S7-1172 «Екатеринбург-Москва» отменен.