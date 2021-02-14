Свердловчан предупредили о гололеде на дорогах

В Екатеринбурге и окрестностях снова непогода Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Екатеринбурга и Свердловской области 14 февраля ожидается очередной всплеск аварийности из-за гололеда. В связи с этим ГИБДД региона обратилось к автомобилистам и пешеходам с предупреждением.

Стражи порядка напомнили, что на трассах и на улицах населенных пунктов нужно соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию и быть внимательнее при совершении маневров.

В выходные на Среднем Урале резко потеплело после морозных будней, когда по ночам столбики термометров опускались ниже отметки в 30 градусов.

- При смене погоды наблюдается резкое увеличение числа ДТП с материальным ущербом. Такие аварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. Причина ДТП – невнимательность водителем, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях, - рассказывают в ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, что предыдущий всплеск ДТП пришелся на минувшие выходные, его причиной также стала оттепель. Тогда на трассах Среднего Урала погибли 18 человек.