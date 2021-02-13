На Щербакова 12-летний мальчик получил перелом таза, угодив под колеса ВАЗа

Авария произошла на Щербакова. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге произошло ДТП, где пострадал 12-летний мальчик. Ребенка госпитализировали в больницу с переломом таза.

Все случилось 13 февраля в 17:30 на Щербакова – в районе дома номер четыре. В ходе разбирательств сотрудники ГИБДД установили примерную картину произошедшего.

- 26-летний водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по улице Щербакова со стороны Павлодарской в направлении Самолетной, допустил наезд на пешехода, перебегающего проезжую часть в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В итоге пострадавшего мальчика пришлось увозить с места аварии на неотложке. Его госпитализировали в ДГКБ 9.

Водитель «Гранты» рассказал инспекторам, что ехал в левом ряду с небольшой скоростью. Неожиданно из-за стоящих автомобилей справа выбежали два мальчика. Водитель начал тормозить, но столкновения было уже не избежать. К счастью, второй ребенок не пострадал.

Стаж водителя легковушки восемь лет. В прошлом он шесть раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Инспекторы передадут материалы дела в отделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей ребенка привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание.