Итог Лыжни России 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: победили Никита Ступак и Анна Медведева

Победителями главной гонки Лыжни России в Свердловской области стали Никита Ступак и Анна Медведева. В качестве призов им достались снегоходы. Фото: правительство Свердловской области

В субботу, 13 февраля по всей стране стартовала массовая гонка Лыжня России. В связи с пандемией коронавируса соревнования претерпели большие изменения. В частности, пришлось обойтись без привычного масс-старта.

В Свердловской области главный старт Лыжни России в этом году состоялся в Нижнем Тагиле. Спортсмены прошли трассу на горе Долгой. Всего там прошло четыре профессиональных забега, в каждом из которых приняли участие до 50 человек. Это также было связано с санитарными требованиями.

Мужчины и женщины пробежали 10 километров свободным стилем, а юноши и девушки преодолели дистанцию в пять километров.

Победителем мужской гонки на 10 километров среди мужчин стал екатеринбуржец Никита Ступак. Среди женщин на этой же дистанции сильнейшей стала Анна Медведева.

Победитель мужской гонки имеет в своем послужном списке серебряную медаль на чемпионате России-2017 в классическом спринте. Анна Медведева также довольно титулованная спортсменка. Она чемпионка России-2016 в классическом 50-километровом марафоне, а еще на ее счету победа в марафоне «Европа-Азия-2020».