Свердловские «зэки» начали делать мебель для кинозалов

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В колонии ИК-10, расположенной в Екатеринбурге, начали производить театральные кресла и кресла для кинозалов.

- С марта цех планирует выйти на изготовление 1000 изделий в месяц. Также организация 10 новых рабочих мест положительно повлияло на показатель трудоустройства осужденных, имеющих исковые обязательства, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

До этого в ИК-10 было установлено оборудование по производству корпусной мебели. В 2020-м году учреждение выполнило десятки заказов для потребителей в, более чем десяти регионов России.