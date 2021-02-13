Уральских буддистов, живущих на горе Качканар, задержали полицейские

Буддисты утверждают, что к ним применяли силу Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале полиция задержала двух буддистов общины «Шедруб Линг». Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на представителей общины.

Задержание буддистов произошло 12 февраля в поселке Косья у подножия горы Качканар. Представители общины утверждают, что полицейских было восемь, они были вооружены и применяли силу. Представители общины заявили, что уже подали заявление в прокуратуру, чтобы она проверила действия полиции.

По словам буддистов, силовики вместе с задержанными забрали несколько бензопил. Общинники заявляют, что полиция не объяснила причину задержания, но сами они предполагают, что им будут вменять незаконную рубку леса.

Буддисты не отрицают, что валили деревья. Делали они это, чтобы не допустить к месту разработки руды грузовики «Евраз КГОКа». У буддистов и корпорации уже много лет продолжается конфликт. Община отказывается съезжать с горы, где активно идет разработка руды. По этому поводу они обращались за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву.

Глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых пообещал выяснить, насколько информация от представителей общины соответствует действительности.