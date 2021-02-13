По инициативе ФСБ: в Нижнем Тагиле ОМОН нагрянул в мечеть и увез 140 человек

Перед тем как отправить мусульман в полицию, у них проверили документы. Фото: скриншот видео паблика "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле около 140 человек были увезены в полицию из мечети. Все произошло в пятницу, 12 января.

Как сообщали подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте», ОМОН нагрянул в мечеть, расположенную на Восточной,11, около часа дня.

Сначала у посетителей проверили документы, а затем повезли в полицию.

- Сначала нас держали в мечети около трех часов. После чего всех увезли в отдел полиции №18 на Красную,10. Нас было много, около 140 человек, всех поместили в какой-то подвал, в котором было жутко холодно, - рассказал один из подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил».

Издание TagilCity.ru обратилось за комментарием в МУ МВД «Нижнетагильское». Но в полиции журналистам рассказали, что это мероприятие организовала ФСБ.