В Свердловской области скончались 13 человек с коронавирусом

Общее число жертв пандемии в области достигло 2 210 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области скончались 13 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Общее число жертв пандемии в области достигло 2 210.

За минувшие сутки в регионе выявили 272 новых случая COVID-19. В настоящий момент в больницах региона находятся 1471 человек в состоянии средней тяжести.

- Состояние 320 госпитализированных оценивается как тяжелое, 213 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 136 – на аппаратах ИВЛ, - рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.