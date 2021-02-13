Задействовали высотную технику: в Екатеринбурге сгорели два жилых дома

На месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Фото: ГУ МЧС

Вечером 12 февраля в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на улице Тельмана. Там горели сразу два частных жилых дома.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20:27.

- Площадь пожара составляла 270 квадратных метров. До прибытия пожарных из домов самостоятельно эвакуировались четыре человека. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 21:20 пожарным удалось локализовать огонь. Огнеборцы не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседние строения. Для координации работы спасателей на месте пожара был развернут штаб пожаротушения. Для борьбы с огнем пришлось задействовать высотную технику.

На месте работали 48 пожарных и 15 единиц техники.