В Нижнем Тагиле пьяный мужчина хотел согреть своего товарища и ограбил магазин

Мужчина решил не платить за куртку и пригрозил продавцам пистолетом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местного жителя подозревают в разбойном нападении на магазин спортивных товаров. В полиции рассказали, что двое молодых людей забрали из торгового павильона куртку и не оплатили товар на кассе, при этом у одного из них в руках был пистолет. На камерах видеонаблюдения видно, как мужчина, выходя из магазина, снимает верхнюю одежду. После чего оба скрываются в неизвестном направлении.

Позже стало известно, что на улице Фрунзе задержали двух пьяных мужчин с пистолетом. После проверки выяснилось, что это были те самые бандиты из магазина. Хозяин пистолета неоднократно привлекался к ответственности за кражи и грабежи.

- Задержанный рассказал, что во время распития алкоголя ему показалось, что его товарищ слишком легко одет, и он захотел порадовать приятеля теплой курткой, - рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Примечательно, что, когда преступников заметили, они попытались выбросить куртку и оставили ее около магазина. Однако найти ее не удалось. За свой душевный порыв может получить до 10 лет по статье «Разбой», на время расследования его отправили в СИЗО.