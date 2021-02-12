В Свердловской области военная полиция провела тактические учения

Учения военной полиции по отражению атаки на блокпост Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прошли учения полиции Центрального военного округа. Тренировку провели для отбора лучших для участия в международных армейских играх «Страж порядка».

Оказание медицинской помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время занятий военные отрабатывали различные ситуации, в том числе захват блокпоста, нападение врага, минирование автомобиля. К учениям привлекли 50 человек и семь единиц техники.

Условный враг пытался захватить блокпост Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полигоне перед военнослужащими поставили задачу: защитить блокпост, к которому прорываются условные бандиты. «Боевики» заминировали свой автомобиль и попытались захватить точку с помощью дымовых шашек. Однако их планы нарушил шквальный огонь военной полиции, условный враг и его машины были уничтожены.

Условные враги побеждены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо открытых действий военные практиковали и задачи в тылу: налаживание радиосвязи, оказание медицинской помощи. Больше фотографий можно посмотреть здесь.