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Общество

Вышел за водой и не вернулся: на Урале автоинспекторы привезли пропавшего пенсионера домой

Мужчину нашли в 40 километрах от Каменска-Уральского
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Бахыша Керимова и лейтенанта Наиля Фатаув помог вернуться домой пенсионеру, который в поисках воды прошел 40 километров. Автоинспекторы обнаружили мужчину на трассе недалеко от Каменска-Уральского. 76-летний мужчина шел в сумерках в одежде без световозвращающих элементов. Полицейские остановились, чтобы выяснить, нужна ли ему помощь.

- Пенсионер был уверен, что идет за водой, но объяснить, как он оказался в 40 километрах от дома, не смог, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Во время проверки выяснилось, что в полицию Каменска-Уральского обратились родственники мужчины, которые сообщили об его пропаже. Быстро выяснив адрес проживания пенсионера, автоинспекторы доставили его домой и передали родственникам.