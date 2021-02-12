Вышел за водой и не вернулся: на Урале автоинспекторы привезли пропавшего пенсионера домой

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта Бахыша Керимова и лейтенанта Наиля Фатаув помог вернуться домой пенсионеру, который в поисках воды прошел 40 километров. Автоинспекторы обнаружили мужчину на трассе недалеко от Каменска-Уральского. 76-летний мужчина шел в сумерках в одежде без световозвращающих элементов. Полицейские остановились, чтобы выяснить, нужна ли ему помощь.

- Пенсионер был уверен, что идет за водой, но объяснить, как он оказался в 40 километрах от дома, не смог, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Во время проверки выяснилось, что в полицию Каменска-Уральского обратились родственники мужчины, которые сообщили об его пропаже. Быстро выяснив адрес проживания пенсионера, автоинспекторы доставили его домой и передали родственникам.