В Нижнем Тагиле прививку от коронавируса поставили чуть больше семи тысяч человек

Вакцинация проходит бесплатно и на добровольных началах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле с начала вакцинации от коронавируса прививку «Спутник V» поставили 7225 местных жителей. На 12 февраля полный курс, состоящий из двух уколов специального препарата, прошли 1482 человека. Вакцинация проходит бесплатно и на добровольных началах, поставить прививку по предварительной записи можно в нескольких городских больницах.

- Помимо электронной записи в индивидуальном порядке, руководители организаций и предприятий могут обратиться в поликлинику с заявкой на проведение коллективной вакцинации. Кроме того, сформированы выездные бригады, - рассказывают в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Также чиновники отметили, что помимо врачей, педагогов, воспитателей, специалистов сферы услуг и транспорта, которые входят в приоритетную группу, возросло число заявок от тагильчан старше 60 лет.