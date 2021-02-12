СвЖД одобрила к внедрению 90 инновационных проектов в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году эксперты региональной инновационной площадки на Свердловской железной дороге одобрили к внедрению 90 технических и технологических решений, предложенных местными предприятиями малого и среднего бизнеса. В настоящее время проекты проходят экспертизу в профильных подразделениях ОАО «РЖД».

Одна из инноваций – теплоэнергетическая установка-инсинератор – в ближайшее время будет внедрена на станции Подволошная Свердловской железной дороги. Основным топливом для такой установки служат отработанные деревянные шпалы, которые будут практически полностью сгорать при температуре более 1000°С. Технология исключает попадание в атмосферу загрязняющих веществ и обеспечивает высокую энергоэффективность. Комплекс поможет избежать накопления невостребованных б/у материалов, а также позволит полностью обеспечить объекты станции тепловой энергией.

На данный момент региональная инновационная площадка курирует реализацию 136 проектов в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения, перспективных видов топлива и источников энергии, триботехнологий (проблемы трения поверхностей), мониторинга состояния объектов инфраструктуры и др.

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Региональная инновационная площадка ОАО «РЖД» на Свердловской железной дороге была создана в Екатеринбурге в ноябре 2019 года. Ее основной задачей является поиск, отбор и реализация перспективных технических и технологических решений на полигоне СвЖД с учетом потенциала регионов. Также площадка координирует взаимодействие подразделений ОАО «РЖД» со стартап-компаниями, региональными институтами развития и органами власти. В частности, осуществляется сотрудничество с крупнейшими ВУЗами и инновационными площадками: Уральским федеральным университетом, Уральским отделением Российской инженерной академии, технопарками «Университетский» (Екатеринбург), «Морион Диджитал» (Пермь), Западно-Сибирским инновационным центром (Тюмень) и др.