Уральские прыгуны в воду завоевали медали на кубке России

Екатеринбуржцы имеют звание мастеров спорта международного класса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Братья Евгений и Вячеслав Новоселовы из Екатеринбурга завоевали две медали на кубке России по прыжкам в воду, который проходит в Пензе. В соревнованиях принимают участие около 100 участников. Спортсмены получили серебряную медаль в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Примечательно, что екатеринбуржцы имеют звание мастеров спорта международного класса.

- Двумя днями ранее старший из братьев Новоселовых Евгений завоевал индивидуальную награду: бронзу на прыжках с трехметрового трамплина, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Следующим стартом для уральских прыгунов в воду станет Тольятти. Он станет заключительным перед кубком мира в Японии.