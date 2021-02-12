В Екатеринбурге открыли новый центр онкологической дерматологии

Лечение в центре будут проходить не менее тысячи человек в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области открыли новый центр онкодерматологии, который объединит диагностику и терапию онкологических заболеваний кожи. Теперь операции с различным уровнем сложности будут проводиться на одной площадке. Предусмотрено, что ежегодно здесь будут проводить до 700 операций, лечение получат не менее 1000 пациентов. Кроме того некоторых пациентов с заболеваниями, обнаруженных на ранних стадиях, будут отпускать домой сразу после операций.

- Открытие нового центра онкодерматологии – ещё один большой шаг к повышению эффективности диагностики и лечения этого вида патологии, - рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите.

Планируется, что в центре будут разрабатывать тактику для каждого пациента, этим займется специальная команда опытных диагностов.