В девяностые было хуже: Евгений Куйвашев ответил на претензии по уборке снега

Больше всего дискуссий про качество дорог возникает именно зимой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил на вопросы жителей регионы, которые недовольны качеством уборки снега. Глава региона отметил, что в девяностые годы дороги убирали еще хуже, поэтому нынешнюю власть нельзя упрекнуть в бездействии. Чтобы убедиться в этом лично, он предложил гражданам обратиться в фотоархивы.

- Больше всего дискуссий по поводу эксплуатации дорог возникает именно зимой и в межсезонье, когда осадки доставляют немало хлопот, - заявил Евгений Куйвашев.

В этом году уборка снега стала наиболее обсуждаемой темой среди екатеринбуржцев. На Урал пришли обильные снегопады, коммунальщики не справляются с объемами работы, и город стоит в глухих пробках.