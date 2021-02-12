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Общество

В девяностые было хуже: Евгений Куйвашев ответил на претензии по уборке снега

Губернатор призвал жителей обратиться в фотоархивы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Больше всего дискуссий про качество дорог возникает именно зимой

Больше всего дискуссий про качество дорог возникает именно зимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ответил на вопросы жителей регионы, которые недовольны качеством уборки снега. Глава региона отметил, что в девяностые годы дороги убирали еще хуже, поэтому нынешнюю власть нельзя упрекнуть в бездействии. Чтобы убедиться в этом лично, он предложил гражданам обратиться в фотоархивы.

- Больше всего дискуссий по поводу эксплуатации дорог возникает именно зимой и в межсезонье, когда осадки доставляют немало хлопот, - заявил Евгений Куйвашев.

В этом году уборка снега стала наиболее обсуждаемой темой среди екатеринбуржцев. На Урал пришли обильные снегопады, коммунальщики не справляются с объемами работы, и город стоит в глухих пробках.