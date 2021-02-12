Вскрыли балкон: в Екатеринбурге воры ограбили квартиру местного жителя

Преступники похитили ценные вещи, технику и электронику Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские по горячим следам задержали вора, который сумел пробраться в квартиру через балкон на втором этаже. 11 февраля в отделение обратился мужчина и рассказал, что, пока его не было дома, неизвестный проник в его жилище и похитил ценные вещи. Добычей преступника стали ювелирные изделия, три ноутбука, телефон и часы. Общая сумма ущерба превысила 64 тысячи рублей. На месте сыщики обнаружили лом, которым была вскрыта балконная дверь.

- Под подозрение быстро попали два местных жителя, которых раньше судили за кражу. Во время досмотра у них нашли часть похищенного имущества, которое принадлежит мужчине, подавшему заявление, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Теперь горе-воришкам грозит до шести лет лишения свободы за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.