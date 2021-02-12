«Строим дольше Крымского»: губернатору указали на долгую реконструкцию Макаровского моста

Макаровский мост будут реконструировать до конца будущего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Екатеринбурга тяжело переживают масштабную реконструкцию Макаровского моста по улице Челюскинцев. В этом месте практически в центре города постоянные пробки, на что сетуют автомобилисты, а закончатся работы только к концу 2022 года. На это один из горожан пожаловался губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Мы какой-то Макаровский мост строим дольше Крымского, - говорит подписчик главы региона в Instagram.

В ответ Евгений Куйвашев не согласился с подписчиком.

- Мне кажутся не совсем справедливыми ваши выводы. Макаровский мост строится с вполне нормальной скоростью для таких сложных сооружений. Конечно, хотелось бы сделать еще быстрее, все и сразу. С другой стороны, этапность его возведения позволила не перекрывать совсем эту важную городскую артерию, - рассказал свердловский губернатор.

По словам Куйвашева, до апреля 2021 года рабочие окончательно демонтируют старые конструкции, вынесут инженерные сети, полностью подготовят площадку для возведения новых опор. В четвертом квартале там должны открыть движение транспорта.

- К концу 2022 года проект полностью должен быть завершен, в том числе и благоустройство территории вокруг должны провести, - резюмировал Евгений Куйвашев.