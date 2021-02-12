Отменят ли в Свердловской области масочный режим вслед за Удмуртией: отвечает губернатор

В ближайшее время масочный режим в Свердловской области отменять не собираются. Фото: Артем КИЛЬКИН

Опыт Удмуртии не дает покоя жителям Свердловской области. Ведь новость о том, что она отменяет масочный режим, облетела все СМИ (Об этом 9 февраля объявил ее глава Александр Бречалов. Но 12 февраля стало известно, что масочный режим в Удмуртии все же не отменят, - Прим. Ред.) Когда же в нашем регионе можно будет ходить по магазинам и ездить в автобусах, не пряча нижнюю половину лица – вопрос, который свердловчане адресовали губернатору.

- Нет никаких причин напяливать на лицо тряпки! – возмущается один из горожан, обратившихся к главе региона.

Глава региона опубликовал ответ на своей странице в Instagram. Так, он отметил, что отмена обязательного ношения масок для многих людей имеет скорее символическое значение.

- Это такой сигнал о полной победе над инфекцией, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - Но давайте будем отталкиваться от реальной обстановки. А только так мы и можем делать. Конечно, тенденция на улучшение ситуации есть: мы это по многим показателям видим. Но по-прежнему ежедневно в нашем регионе фиксируется больше 200 случаев заболевания. Поэтому нам уж точно пока рано говорить о снятии масочного режима.