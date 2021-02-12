В Екатеринбурге ожоговый центр ГКБ №40 вернулся к профильной работе

Фото: пресс-служба Минздрава

В Екатеринбурге ожоговый центр ГКБ №40 после продолжительной работы с коронавирусными пациентами, вернулся к профильной работе. Здесь медики работают с пострадавшим с любыми термическими поражениями кожи. Ежегодно в ожоговом отделении оказывают помощь более чем 400 пациентам.

- Мы специализируемся на лечении ожоговой травмы всех видов: ожоги пламенем, паром и кипятком; химические ожоги кожи (кроме ожогов слизистых, внутренних органов); контактные, электроожоги, ожоги кожи – полученные в быту и на производстве и солнечные, которых, кстати для Урала не так мало: в прошлом году было 15 человек, трое из них попали в реанимацию,- рассказал заведующий ожоговым отделением ГКБ №40 Дмитрий Шуварин. - Современные медицинские технологии помогают нам добиваться выздоровления или значительного улучшения качества жизни у наших пациентов.

Как отметили в Минздраве, часто врачи ожогового центра ГКБ №40 вместе с другими экстренными службами региона участвуют в восстановлении здоровья людей после резонансных событий: спасения туристов с плато Мальпупунер, перевала Дятлова, а несколькими годами раньше - пострадавших от ожогов кипятком посетителей ночного клуба «Рай».