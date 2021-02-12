Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали водителя Lexus, который ездил с липовыми номерами. Это значит, что данные в информационной базе ГИБДД о госномере автомобиля, не совпадали с тем, что установлен на нем. Видимо, чувствуя безнаказанность, водитель накопил штрафов за нарушение ПДД на сумму больше 14 тысяч рублей.

- Нарушения, допущенные водителем этого транспортного средства, - пересечение стоп-линии, движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств, неоднократно поступали в ЦАФАП, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Задержали 31-летнего мужчину на улице Вильгельма де Генина сотрудники ЦАФАП и отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД. В отношении водителя Lexus сотрудниками госавтоинпекции составлены административные материалы за все ранее допущенные нарушения – это 22 постановления. Кроме того, за липовые номера мужчине грозит лишения прав на срок от шести месяцев до одного года.