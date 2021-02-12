В Верхней Салде четыре дня устраняли коммунальный потоп

Воды в домах не было несколько дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Верхняя Салда Свердловской области коммунальщикам понадобилось четыре дня на устранение коммунальной аварии по улице Энгельса. С понедельника вода из поврежденной трубы водопровода холодного водоснабжения, по словам местных жителей, бежала на тротуар и проезжую часть, превратившись в настоящий потоп.

Сотрудники коммунальных служб, как пишет портал TagilCity.ru. поставили на проезжей части заграждения. Как выяснилось, оперативно устранить аварию не удалось из-за сломавшегося в морозы трактора.

Устранить повреждения и подать воду в дома удалось только в пятницу.