В МЧС предупредили свердловчан об опасности гололеда и налипания мокрого снега на провода

Из-за налипания снега могут пострадать системы электроснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные, по данным синоптиков, из-за перепада температур на дорогах Свердловской области образуется гололед, а на проводах будет налипать мокрый снег. Спасатели предупредили об этом свердловчан и напомнили правила безопасности.

- Гололедные явления могут стать причиной чрезвычайных ситуаций как для пешеходов, так и для транспорта. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Обращаясь к пешеходам, спасатели напомнили, то во время гололеда нужно надевать подходящую обувь и стараться не занимать руки, чтобы была возможность сохранить равновесие и не упасть. Автомобилистам напомнили, что отправляясь в поездку, необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также обязательно соблюдать правила безопасности дорожного движения. Туристам в непогоду рекомендовали воздержаться от походов.

Напомним, в прошлые выходные из-за гололеда на Челябинском тракте столкнулись 20 автомобилей. Из-за аварии на трассе образовался большой затор длиной в три километра. Спасатели и сотрудники ГИБДД работали на месте почти целый день, разгружая дорогу от пострадавших машин.