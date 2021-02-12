Новый Мегамарт откроется 1 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ТЦ «Алатырь» на Малышева, 5 откроется гипермаркет «Мегамарт». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе торгового центра. Открытие запланировано на 1 апреля. Магазин будет работать на месте, где раньше была «Карусель».

Напомним, что в октябре стало известно, что 15 ноября торговая сеть «Карусель» закрывает последний магазин в городе, который находился в ТЦ «Алатырь. Такое решение объяснили изменениями в розничной торговле.

- Магазины у дома и супермаркеты больше подходят для ежедневных покупок. А мы заинтересованы в наибольшем комфорте наших клиентов, - рассказали в пресс-службе «Карусели».