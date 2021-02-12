В Академическом построят первую пятиэтажную школу

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В Екатеринбурге собираются построить школу в пять этажей. Такой проект будет реализован в городе впервые. Учебное заведение будет рассчитано на 1 200 мест. Деньги на создание эскизов и строительство здания выделят и регионального и федерального бюджетов, в том числе, за счет участия в национальном проекте «Образование». Проектом займется компания «Атомстройкомплекс».

- Новая школа будет существенно отличаться от всех предыдущих, которые мы проектировали и строили, - рассказывает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» - Вышло много новых нормативных актов и все общешкольные помещения должны быть доступны и для учеников начальных классов в том числе. Поэтому их размещение должно быть предусмотрено проектом в уровне первого и второго этажей.

Это значит, что габариты школы в плане увеличиваются и при большой ее вместимости необходимы большие земельные участки под застройку. Также в проекте будет использовано еще несколько новых проектировочных и архитектурных приемов. Например, входные группы планируется выполнить в виде аркады с подсветкой. Эта конструкция визуально объединит два входа – в крыло начальной школы и в блок средней и старшей школы.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Внутри здания появится двусветное пространство вестибюля с открытой лестницей для удобного перемещения между зрительным залом с вестибюльной частью здания школы. В вестибюле будут стоять стойки регистрации, две зоны рекреации, информационные экраны с навигацией, расписанием занятий, актуальными новостями и многим другим.

Проект новой школы должен пройти экспертизу, после чего будет объявлен тендер на определение подрядчика для строительства данного общеобразовательного учреждения. Оно появится в 17 квартале района.