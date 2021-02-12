В Екатеринбурге в аварии пострадала пассажирка такси

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Амундсена из-за аварии собралась пробка. Машины встали в обе стороны - от улицы Расковой до Шаумяна. Как рассказали подписчики группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», на перекрестке с улицей Военного флота столкнулись четыре автомобиля, в том числе такси.

Фото: Яндекс.Карты

- Такси пересекала Амудсена и не пропустила Весту, после столкновения такси вылетела на остальные машины, - рассказали очевидцы.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в аварии пострадала 26-летняя девушка – пассажирка такси. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибом грудной клетки ее госпитализировали в 23 больницу. Подробности аварии госавтоинпекторы обещали рассказать позднее.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

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