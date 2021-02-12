В Екатеринбурге за 28 миллионов продают часть старинной пивоварни

Фото: rdmugiso.ru

В Екатеринбурге ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» выставила на продажу помещение в здании объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина». Старинная пивоварня находится на Розы Люксембург, 62. Стоимость части этого здания площадью 3 347,6 квадратных метра составляет 28 521 000 рублей.

Фото: rdmugiso.ru

«Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина» является образцом промышленного зодчества конца XIX века. Чтобы построить пивоваренный завод, екатеринбургский купец Гребеньков купил жилую усадьбу в 1870-х годах. К 1889 году на территории усадьбы были построены каменный дом, два флигеля, службы и пивоваренный завод. В разработке плана завода и строительстве основных корпусов принимали участие городские архитекторы М.Л. Реутов, С.С. Козлов, А.С. Чирковский, техники-чертежники Е.М. Косяков, В.К. Тонков.