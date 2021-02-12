Еж в опасности: Greenpeace вступился за зеленый щит Екатеринбурга

Общественники вступились за парк под Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители российского отделения Greenpeace обеспокоены планами руководства Свердловской области построить на территории Московского лесного парка под Екатеринбургом многофункциональный биатлонный комплекс. Это, по мнению защитников окружающей среды, нарушит целостность зеленого щита уральского столицы.

- На территории Московского лесного парка обитают краснокнижные представители фауны, а именно обыкновенный еж и малоизученный сибирский углозуб. Также произрастают множество видов краснокнижных представителей флоры, - говорится в обращении активистов, которое приводит ИА «Уральский меридиан».

Представители Greenpeace опубликовали петицию и ведут сбор подписей в защиту зеленой зоны.

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии изданию сообщили, что участок под строительство биатлонного комплекса вывели из территории лесов, взамен компенсировав этот участок площадями Уктусского, Московского и Санаторного лесного парков.