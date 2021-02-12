В Кольцово заработал третий пункт тестирования на COVID-19

Фото: пресс-служба Кольцово

В екатеринбуржском аэропорту Кольцово заработал еще один пункт тестирования на COVID-19. Новая точка, которую разметил медицинский центр «КволитиМед» расположена на первом этаже терминала B. Она работает круглосуточно без выходных. Помимо нового пункта сдать анализы можно в двух точках «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

- Лаборатория «КволитиМед» осуществляет комплексную диагностику инфекционных заболеваний на собственной технологической площадке в Екатеринбурге. Анализ проводится с помощью забора биоматериала методом ПЦР на выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2. Получить результаты тестирования можно в кратчайшие сроки - в течение 24 часов с момента сдачи, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Фото: пресс-служба Кольцово

Скан с результатами после исследования медицинский центр отправляет на официальном бланке на электронную почту. При этом он имеет специальный формат, для того, чтобы вернувшиеся из-за границы свердловчане могли загрузить его на Госуслуги. Напомним, что сделать это нужно в течение трех сток после прилета.